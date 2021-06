0 Facebook Barbara D’Urso rimpiazzata a Mediaset: la conduttrice napoletana ‘battuta’ da Elisabetta Gregoraci Spettacolo 18 Giugno 2021 08:38 Di redazione 2'

Forti cambiamenti a Mediaset per la nuova stagione televisiva che partirà a settembre. Ormai è certo il ridimensionamento di Barbara D’Urso. Nel corso dell’ultimo periodo si è parlato con una certa insistenza dell’arrivo, alla domenica pomeriggio, di Elisa Isoardi o Lorella Cuccarini. Ora però spunta un altro nome.

Elisabetta Gregoraci sostituisce Barbara D’Urso

A pochi mesi dalla nuova stagione televisiva spunta la presenza di Elisabetta Gregoraci; la soubrette di Soverato potrebbe mettersi alla prova con un format tutto nuovo in onda su Canale 5. Alla D’Urso resterebbe quindi solo la conduzione di Pomeriggio Cinque confermata per il momento.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna “Dopo Elisa Isoardi un’altra showgirl si sarebbe fatta avanti per riuscire a insinuarsi negli spazi che dovrebbero essere lasciati liberi da Barbara d’Urso: si tratta di Elisabetta Gregoraci. È già pronto un programma creato su misura per lei?”.

Elisabetta Gregoraci al posto di Barbara D’Urso

Elisabetta Gregoraci ha condotto per ben sette anni Made in Sud mentre in passato è stata valletta de Il malloppo e di Buona Domenica. Al momento non ci sono conferme ma neppure smentite.