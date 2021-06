0 Facebook Dramma a Pozzuoli, trovato senza vita in casa: il fratello in stato confusionale Cronaca 17 Giugno 2021 20:02 Di redazione 1'

Drammatico ritrovamento questa mattina a Pozzuoli, dove un uomo è stato trovato senza vita in un appartamento in via Terracciano. La vittima di 73 anni, viva con il fratello in condizioni precarie di salute mentale e fisica.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri dopo una segnalazione arrivata da alcuni vicini, che avvertivano odori strani provenire dall’appartamento. Quando i militari sono giunti sul posto hanno forzato, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco l’appartamento e sono entrati, rinvenendo il cadavere dell’uomo.

Il fratello della vittima è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pozzuoli per accertamenti. Nelle prossime ore potrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le cause del decesso.

Secondo quanto è emerso dalle prime indagini pare che i due uomini vivessero solo e in totale stato d’abbandono. I vicini hanno riferito che non vedevano nessuno e stavano sempre tra di loro.