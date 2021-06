0 Facebook Giugliano, quartiere in lacrime per la morte di Franco: la lettera della moglie Cronaca 16 Giugno 2021 17:51 Di redazione 2'

Lacrime nel quartiere di Casacelle per la morte di Francesco Falco. L’uomo dopo aver contratto il Covid si è aggravato e purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro questo nuovo male. Franco, come era chiamato da tutti, aveva 64 anni ed era molto conosciuto a Giugliano per la sua attività di geometra ma anche per la sua grande passione per la musica.

Tutta la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia e in tantissimi hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di Franco. La moglie Maria, ha voluto dedicare un ultimo pensiero al marito, scrivendo :”Amore mio grande, grazie non solo per quello che hai fatto, ma perché mi hai fatto sentire che valeva la pena farlo per me. Hai reso la mia vita piena di senso. Non smetterò mai di dirti grazie per esserci stato e per esserci sempre. Grazie amore mio! Anche dal letto di un ospedale, eri preoccupato per me, mi hai scritto per farmi sapere che a modo tuo andava tutto bene. Tua per sempre Maria!”.