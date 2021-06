0 Facebook Gemelle sposano lo stesso uomo: “Stiamo provando a restare incinte nello stesso momento” Spettacolo 16 Giugno 2021 15:15 Di redazione 2'

E’ una storia singolare quella delle sorelle gemelle Anna e Lucy DeCinque. Le ragazze , che vivono a Perth, dopo 10 anni di fidanzamento con lo stesso uomo, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore e hanno sposato entrambe Ben Byrne, di 37 anni.

Gemelle sposano lo stesso uomo: “Stiamo provando a restare incinte nello stesso momento”

Anna e Lucy sono gemelle molto particolari, fin dalla nascita fanno tutto insieme e soffrono di ansia da separazione. Mangiano insieme, fanno la doccia insieme, vanno anche in bagno insieme non tollerando di poter vivere anche solo un attimo l’una senza l’altra. Inevitabile quindi che si innamorassero anche dello stesso uomo. I trio è protagonista del reality Extreme Sister.

Ben quando ha chiesto alle due sorelle di sposarlo ha detto: “Vi amo tutte e due e farò quello che posso per rendervi felici”. Le gemelle hanno anche provato a rimanere incinte nello stesso momento per poter condividere anche quella esperienza insieme. Le gemelle hanno ammesso: “Soffriamo di ansia da separazione non potremmo esistere l’una senza l’altra”.

La decisione del matrimonio è stata di Ben, lui ha accettato il rapporto a tre, ma amando entrambe le donne ha voluto ufficializzare e formalizzare l’unione.