Lacrime a Pozzuoli per la prematura morte di Flavio Volpe, giovane calciatore deceduto a soli 12 anni. Il bambino lottava contro una malattia.

Nonostante le cure era un ottimo giocatore e militava nella scuola calcio FC Monteruscello, che ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la morte di Flavio attraverso un post su Facebook:

“Tutto il Monteruscello Calcio si stringe attorno alla famiglia Volpe per la perdita del piccolo Flavio, classe 2009. Non ci sono parole per poter spiegare il dolore ma solo un grande silenzio per poter ricordare il piccolo campione biancoverde. Ciao Flavio”.

La notizia della morte di Flavio ha gettato nello sconforto tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social:

“Non trovo le parole per esprimere il mio dolore condoglianze alla famiglia e alla società ciao Flavio R.I.P. Ora gioca con gli angeli”, il commento di Roberto. E ancora: “Tutta la famiglia calcistica ASD ORATORIO SAN CASTRESE DI QUARTO si stringe intorno al dolore della famiglia”. “Che la terra ti sia lieve…. D10S si prenderà cura di te facendoti giocando al suo fianco”, scrive Luciano.