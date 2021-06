0 Facebook Sabrina Ferilli commossa in televisione: “Io non ho figli. Assimilo tanto dolore da fuori” Spettacolo 13 Giugno 2021 12:53 Di redazione 2'

Sabrina Ferilli si confessa a Verissimo. L’attrice nel programma condotto da Silvia Toffanin ha parlato della sua carriera, ha affrontato la tematica della maternità e ha confessato un aneddoto sulla sua amicizia con Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli parla di Maria De Filippi

La Ferilli è molto legata a queen Mary : “È un diavolo di amica, una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma. Mi voleva fare i complimenti per il film. Da qui capite tutto”.

L’attrice ha poi parlato di una fiction Mediaset di cui è protagonista ed è venuto fuori l’argomento dei figli. La Ferilli, infatti, non ha mai avuto bambini: “L’Amore strappato – spiega l’attrice romana – è una fiction Mediaset a cui tento molto. Ispirato a una storia vera, il dramma di una madre che tenta di salvare la propria famiglia, devastata da un errore giudiziario che ha portato all’allontanamento della figlia di sette anni e all’arresto per molestie dell’innocente marito. Io non ho figli ma non essere in conflitto di interesse dà una forza maggiore in certe battaglie civili. Assimilo tanto dolore da fuori, ma cerco di andare avanti”.