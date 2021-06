0 Facebook La figlia di Tina Rispoli diventa modella, le parole della madre: “La mia barbie” News 13 Giugno 2021 12:42 Di redazione 1'

Anche la figlia divocedinapoli.it/2021/05/19/tina-rispoli-esaudisce-il-sogno-di-suoi-figlio-piccolo-per-me-e-un-ordine/ diventa ‘modella’ e ‘influencer’. Dopo la madre, la giovane Mary Marino ha iniziato a darsi da fare sui social. A lanciarla è stata chiaramente lady Colombo, che appena può condivide foto della figlia, cui è molto legata. Un modo probabilmente per spingerla nel mondo dello spettacolo.

La figlia di Tina Rispoli

Tina ha condiviso l’immagine della figlia che posa in barca a Capri con un costume. Alla foto ha aggiunto il commento “La mia barbie” e poi nelle storie ha dichiarato di quale casa di moda fosse il costume da bagno.

L’immagine ha ricevuto molti like e commenti, in tanti si sono complimentati con la Rispoli per la figlia, dicendole che è davvero molto bella e le somiglia molto.