Sossio Aruta ha il Covid: "Sto malissimo. Avevo prenotato il vaccino, ma non ho fatto in tempo" Spettacolo 12 Giugno 2021

“Non vi permettete di sottovalutare questo mostro” scrive Sossio Aruta a corredo del video social in cui racconta la sua difficile esperienza con il Covid. L’ex protagonista di Uomini e Donne e la compagna Ursula Bennardo sono risultati positivi al Coronavirus nei giorni scorsi, dopo aver effettuato un tampone in vista di un evento a cui Sossio avrebbe dovuto partecipare. Anche Ursula ha raccontato la situazione su Instagram, tranquillizzando tutti sulle proprie condizioni di salute e dicendosi fortunata perché né lei né il compagno hanno avuto contatti con altre persone negli ultimi giorni.

“Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma posso assicurarvi che sono giorni che sto malissimo. Ho perso già quattro chili: mal di stomaco, debolezza…” ha raccontato Sossio che tra qualche giorno avrebbe dovuto fare il vaccino anti-Covid, ma non ho fatto in tempo.

“Sarà solo un brutto ricordo questa esperienza, ma certamente non ti permetterò di farla franca”, ha aggiunto l’ex cavaliere di Uomini e Donne nel post che sta destando le attenzioni dei follower mittenti di tanti messaggi di affetto, per lui e la compagna.