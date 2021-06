0 Facebook Gravidanza difficile per Rosa Perrotta, la confessione: “Sto molto male non riesco a dormire” Spettacolo 12 Giugno 2021 15:22 Di redazione 2'

Per settimane ha voluto nascondere la nuova gravidanza e ora Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, decide di spiegarne le ragioni ai suoi due milioni di follower. La verità è che questa prima fase di dolce attesa non è stata semplicissima per l’influencer, già mamma di Domenico, avuto sempre dal compagno Pietro Tartaglione conosciuto nel dating show di Canale 5.

Il racconto di Rosa arriva tra le Instagram Stories. Dopo i ringraziamenti di rito a quanti le hanno rivolto i migliori auguri, la 32enne spiega: “E’ un periodo molto intenso e impegnativo. Le prime settimane sono state davvero molto molto dure. Persino con Dodo è stata una passeggiata a confronto, sebbene anche nel suo caso io sia stata molto male“. Nessun dettaglio aggiunto sulle difficoltà vissute, se non un accenno alla forte insonnia, ma la promessa è quella di condividere gioie e dolori di questa fase presto insieme ai fan.

Le complicazioni della gravidanza si aggiungono al periodo intenso che Perrotta sta vivendo. “Dodò è in una età in cui bisogna stargli dietro 24 ore, poi c’è il trasloco da affrontare“. “Ma la mia vita non è fatta di progetti bensì di caos“.