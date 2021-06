0 Facebook Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 2 in provincia di Salerno: il tremore avvertito dalla popolazione Cronaca 11 Giugno 2021 11:39 Di redazione 1'

Scossa di terremoto in Campania, questa volta il tremore si è verificato in provincia di Salerno, nello specifico a San Gregorio Magno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato una magnitudo di 2.0 ad una profondità di 16 chilometri.

Molti residenti, anche di alcuni comuni confinanti, hanno avvertito il terremoto. In particolare sui gruppi social ci sono stati tanti commenti da parte di chi ha sentito la scossa. Un lieve tremore che non ha provocato per fortuna danni.

La rilevazione dell’Ingv –

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 4 km N San Gregorio Magno (SA), il

11-06-2021 03:51:09 (UTC) 6 ore, 41 minuti fa

11-06-2021 05:51:09 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.69, 15.4 ad una profondità di 16 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.