Giovane hair stylist apre il suo primo salone: Andrea Viglietti investe e crede in Napoli Un esempio di imprenditoria, un ragazzo di 22 anni che nel suo negozio mixa innovazione e tradizione regalando un sorriso a ogni sua cliente News 11 Giugno 2021

Aprire un salone dopo la pandemia, investire a Napoli per restarci, credere in una città che ha ancora tanto potenziale. E’ questa la storia di Andrea Viglietti, giovane hair stylist, che aveva un sogno: avere un suo negozio dove poter mettere in pratica le tante tecniche imparate negli anni di formazione e avere uno spazio dove poter esprimersi al meglio.

Classe 1999, figlio d’arte – il padre, con la madre e lo zio, ha un salone nel cuore di Monte di Dio – non ha rinunciato al suo progetto e nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia, non ha “mollato” nemmeno per un istante e ha aperto il suo primo salone in viale Augusto a Fuorigrotta: Andrea Viglietti parrucchieri. Più che un negozio è una fucina di idee, una fonderia di nuove tecniche ma anche di tanta esperienza, un luogo dove trovare la soluzione per ogni genere di capello.

Professionalità, enorme cultura del capello e delle più innovative tecnologie per trattarlo, è questo il concept alla base di Andrea Viglietti parrucchieri. Il giovane hair stylist dopo aver frequentato l’Accademia Oreal, una delle migliori per chi si avvicina a questo mestiere, ha ottenuto la qualifica per aprire un salone. I primi passi ha iniziato a muoverli nel negozio di famiglia, seguendo il padre, la madre e lo zio. Andrea ha continuato a studiare, ha concluso il corso Wella grazie al quale ha appreso il “Degradé Joelle”, un’innovativa tecnica di colorazione che ottiene risultati straordinari. Ha poi intrapreso un percorso di styling, piega e trend con la formazione Ghd, azienda internazionale leader del settore, della quale è diventato il più giovane informatore. Ed è qui che è stato notato dai ‘piani alti’ , iniziando a collaborare per le più importanti sfilate e tenendo corsi di formazione per altri parrucchieri.

Giovane, intraprendente e con tanta voglia di continuare a imparare, nonostante abbia già una completa conoscenza del suo mestiere, perché il motto di Andrea è “Non fermarsi mai”. Ha aperto il suo salone da un paio di mesi e con VocediNapoli.it ha fatto un primo bilancio, raccontando cosa si prova a raggiungere un simile traguardo a una così giovane età.

Hai aperto nonostante il periodo economico, soprattutto per la vostra categoria costretta a chiusure prolungate, non sia dei migliori, hai avuto coraggio

Prima dell’apertura ci sono stati momenti di paura. Inaugurare dopo un lockdown, dove le persone non ti seguono nella ristrutturazione ed è un momento economico drammatico, non è stato facile. Non è stato possibile prevedere un’inaugurazione e dunque celebrare un momento tanto importante.

Possiamo definirti un ‘figlio d’arte’ sei praticamente nato con le forbici in mano. Nel tuo negozio unisci tradizione e innovazione

Nonostante io sia ‘figlio d’arte’ la passione per questo mondo è iniziata dopo il liceo, quando è finito il sogno di giocare a calcio. Mio padre e la mia famiglia mi hanno aiutato a vedere più lontano della punta del mio naso. Mio padre mi ha detto ‘Vediamo se hai la capacità per fare questo mestiere’. Essendo un lavoro artigiano, se non lo hai nelle mani è difficile farlo. Da qui si è acceso il faro e passo dopo passo ho completato la mia formazione fino ad arrivare ad aprire un mio salone.

Hai aperto a cavallo con il passaggio in zona gialla, un bilancio di queste prime settimane?

Possiamo ritenerci soddisfatti, il lavoro c’è. Le persone sono incuriosite, il salone piace, dunque, considerando un’apertura dopo un lockdown, abbiamo un buon numero di clienti. Non avendo fatto un’inaugurazione è stato anche difficile avvicinare una parte di clientela. La scelta di Fuorigrotta non è casuale, solo in questo quartiere ci sono 56mila donne, per cui abbiamo pensato che il nostro salone avesse ‘terreno fertile’.

Perché i clienti dovrebbero scegliere il tuo salone?

Sono una connessione, come dice sempre anche mio padre, tra il Novecento, avendo appreso dalla mia famiglia tutte le tecniche basilari e il futuro, rappresentato dal mio percorso individuale di formazione, tanto studio tecnico e digitale, tanta pratica. Il mio salone ha in esclusiva la tecnica Degradé Joelle, che è una delle ultime innovazioni per la colorazione del capello, a Fuorigrotta sono l’unico. Mi avvalgo di un team molto carismatico e giovane, da noi abbiamo un motto ‘Vietato sbagliare’.