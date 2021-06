0 Facebook Angela Celentano, oggi 28 anni, la mamma: “Mia figlia è ancora viva, voglio la verità” Cronaca 11 Giugno 2021 08:30 Di redazione 2'

Ancora speranza per Angela Celentano.“Per noi la parola ‘fine’ non esiste. Nulla è ancora deciso. Mia figlia Angela è ancora viva, io non mi arrendo. Continueremo a chiedere verità e giustizia. Per i magistrati è passato troppo tempo, alcuni testimoni sono morti e tutte le piste seguite non hanno portato risultati, ma io non mollo. Voglio la verità e spero in un miracolo: un giorno ci ritroveremo”, sono le parole di Maria, madre della bambina.

Angela Celentano è scomparsa dal monte Faito durante una gita con la famiglia, oggi avrebbe compiuto 28 anni. I genitori Catello e Maria e le due sorelle non hanno mai smesso di sperare che un giorno possa tornare a casa da loro.

Angela Celentano: a che punto le ricerche