Via alla rassegna 'Emozioni al tramonto' dell'associazione 'Loro di Napoli' Eventi 10 Giugno 2021

È una rassegna di spettacoli e concerti che si svolgeranno nel Giardino Panoramico di Casa Tolentino, un ex Convento del XVI sec. oggi trasformato in struttura ricettiva. Lo scenario è mozzafiato , una vera confort zone per l’anima, con Capri dirimpettaia, Casa Tolentino è situata alle pendici della Collina di San Martino ma con accesso dal Corso Vittorio Emanuele.

La rassegna aprirà domenica 13/6 con Gianni Guarracino (voce e chitarra) Leo D’angelo (voce) e Andrea Carboni (percussioni) insieme formano gli ALMA PARTENOPEA, trio dall’inconfondibile sound dedicato a Pino Daniele e Eduardo De Crescenzo, incontrastate icone del pop italiano con le quali Guarracino e D’Angelo hanno condiviso successi e tour.

Un light aperitif precederà il Concerto che prevede posti assegnati e distanziati. Apertura cancelli ore 18.30, quota di partecipazione 16 €, pay on line. Per info: 3475814740 – 3341677401 solo WhatsApp.