“Addio caro amico mio, non so quanto mi mancherai. Mas”. Sono state queste le parole scelte da Paolo Cannavaro, ex capitano e calciatore del Napoli, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Una frase dedicata al miglior amico dell’uomo, ovvero il suo cane, un bel pastore tedesco. Una triste notizia che ha gettato nello sconforto il difensore che ha vestito la maglia azzurra in passato.

Tanti i commenti, anche da parte di vip e calciatori, affettuosi postati come risposta e rivolti a Cannavaro.

Il post su Instagram –