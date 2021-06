0 Facebook Santa Maria Capua Vetere, carabiniere fuori servizio massacrato a colpi di spranga Cronaca 8 Giugno 2021 12:27 Di redazione 2'

Maxi operazione dei carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere, che nel pomeriggio di ieri, come riportato da CasertaCe, hanno arrestato due uomini, molto noti nella zona.

Si tratta di Guseppe V., 30enne pregiudicato ed esperto di arti marziali, e di Valerio D.G., 25 enne incensurato. Entrambi residenti nelle zone di Sant’Andrea e Sant’Erasmo.I due, sono accusati di lesioni, minacce e porto abusivo d’arma.

Lo scorso 27 marzo, di sabato sera, per una banale discussione per motivi di viabilità, avvenuta nella zona centrale, via Marconi, angolo via Mazzocchi nei pressi del duomo, circondarono e massacrarono di botte un carabiniere libero dal servizio.

Si tratta di un maresciallo 46 enne dell’agro-aversano, che era con la compagna di Casagiove in auto, diretto al bancomat per effettuare un prelievo. dopo una breve discussione e un incrocio con le auto, scoppiò la rissa. Tuttavia, il militare, tentò di difendersi ma uno dei due, lo colpì ripetutamente ad un braccio, provocandogli una doppia frattura.

Sul posto, intervennero ambulanza e carabinieri locali. I due arrestati, sono ora difesi dagli avvocati Serena Masciandro e Walter Monaco.