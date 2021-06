0 Facebook Nuovo Bonus Spesa: arrivano 700 euro per pagare bollette e fare la spesa, come ottenerlo Politica 8 Giugno 2021 10:24 Di redazione 2'

A causa della crisi economica dovuta al Covid in tante famiglie si sono ritrovate in ristrettezze economiche. Il Premier Draghi ha confermato la messa a disposizione ai comuni di 500 milioni di euro per sovvenzionare l’erogazione dei bonus spesa, volti a sostenere le persone maggiormente colpite dalla situazione. In molto potranno accedere a un nuovo bonus, con un importo massimo di 700 euro. Grazie a quest’ultimo sarà possibile acquistare beni di prima necessità, cibo, farmaci oppure pagare le bollette.

Come ottenere il Nuovo Bonus di 700 euro

Tale forma di sostegno economico è destinata alle famiglie maggiormente colpite dalla situazione, con una soglia ISEE che non deve superare gli 8 mila euro. A determinare i requisiti, comunque, sono i singoli Comuni. Per questo motivo, al fine di sapere se si ha diritto o meno a tale forma di sostegno economico, bisogna rivolgersi agli uffici comunali di competenza. L’importo, ricordiamo, varia da 50 a 700 euro per nucleo famigliare e potrà essere utilizzato anche per il pagamento delle bollette.

I Comuni potranno procedere con l’attivazione dei bandi una volta trascorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis. Le amministrazioni locali, pertanto, dovrebbero iniziare apresentare i propri bandi a partire dal prossimo 25 giugno. Bisogna quindi aspettare ancora qualche giorno per vedere quali saranno i requisiti richiesti da ogni Comune e come presentare apposita richiesta.