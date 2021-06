0 Facebook Napoli, Mauro Boccassini muore nel sonno a 28 anni: il quartiere saluta giovane avvocato Cronaca 8 Giugno 2021 15:40 Di redazione 1'

Dolore a Napoli per la morte di Mauro Boccassini, ragazzo di 28 anni deceduto nel sonno. Il giovane figlio di un bancario e di un noto pm, risiedeva in via Egiziaca ed era molto conosciuto e stimato nel quartiere.

Mauro aveva deciso di studiare legge e a luglio avrebbe dovuto sostenere gli esami da avvocato, che gli avrebbero ufficialmente aperto le porte della professione forense. Purtroppo però il destino è stato crudele, strappandolo all’affetto dei suoi cari troppo presto.

La notizia della morte di Mauro ha lasciato senza parole l’intero quartiere. In centinaia hanno voluto dirgli addio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove oggi si sono tenuti i funerali.