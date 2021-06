0 Facebook Malore davanti alla scuola, maestra muore a 35 anni: addio ad Angela Carnevale Cronaca 8 Giugno 2021 16:54 Di redazione 1'

Si era sentita mala davanti alla scuola in cui insegnava, immediato il ricovero in ospedale, ma purtroppo per la giovane maestra non c’è stato nulla da fare. Dolore per la morte di Angela Carnevale, insegnante di 35 anni, originaria della Calabria ma trasferitasi in Abbruzzo per lavoro.

Il dramma è avvenuto a Chieti, prima il malore e poi la corsa in ospedale. Ricoverata nel reparto di Rianimazione, Angela Carnevale è deceduta nella giornata di lunedì. I familiari, così come le colleghe e i suoi alunni, avevano sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

La notizia della scomparsa di Angela Carnevale ha sconvolto l’intera comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la giovane insegnante scomparsa. In molti la ricordano come una grande lavoratrice, ottima maestra sempre pronta ad aiutare chiunque.