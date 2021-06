0 Facebook Incidente aereo nel Casertano: il velivolo precipita con 3 persone a bordo nelle campagne Cronaca 7 Giugno 2021 15:55 Di Fabiana Coppola 1'

Drammatico incedente. Un aereo è precipitato nelle campagne di Vitulazio, in provincia di Caserta. Attimi di terrore quelli vissuti sabato pomeriggio per tre persone.

Ad avere la peggio il pilota, un 62enne, Ulisse M., della provincia di Napoli, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il velivolo ultraleggero è decollato per un giro turistico quando avrebbe avuto un’avaria al motore tra Vitulazio e Bellona, a nord di Capua. Il pilota si è visto così costretto a compiere una manovra disperata con un atterraggio d’emergenza in un campo di grano. Con lui c’erano due passeggeri, entrambi usciti illesi dalla caduta.

Nello schianto, l’uomo ha riportato ferite alla colonna vertebrale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno liberato le tre persone dalle lamiere del velivolo, i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Capua. I militari hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e appurato eventuali responsabilità. L’ultraleggero è andato parzialmente distrutto nell’impatto al suolo.