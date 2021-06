0 Facebook Uccide la madre con una lancia e la vicina di casa, 34enne scappa e investe ciclisti: “Era un po’ allucinato” News 6 Giugno 2021 17:34 Di redazione 2'

Uccide la madre e la vicina nella casa, fugge e investe una compagnia di ciclisti. Un giovane di 34 anni è stato fermato dai carabinieri e portato in ospedale di Bracciano per un Tso, attualmente è piantonato. Sarebbe responsabile dell’omicidio di due donne, la mamma di 65 anni e un’amica di 76 anni. E’ accaduto a Trevignano Romano.

Duplice omicidio Trevignano Romano

Il 34enne, che viveva con la madre nella casa dove si è consumato il delitto, disoccupato e con precedenti, avrebbe problemi di tossicodipendenza. Sul posto sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. Indagini in corso, anche per capire il movente. Avrebbe trafitto con un pezzo di legno, simile ad una lancia rudimentale, prima la madre di 65 anni e subito dopo una donna 76enne, probabilmente una vicina di casa. Sembrerebbe questa la dinamica del duplice omicidio avvenuto nella mattinata di questa domenica.

Secondo quanto si apprende, sul posto sarebbe arrivato il medico legale. Trevignano Romano è sotto choc per il duplice delitto avvenuto poco prima dell’una di oggi. Tanto sconcerto nel paese della provincia di Roma, dove tutti, inevitabilmente, si conoscono. “E’ una famiglia a posto – racconta all’Adnkronos un conoscente – Il padre era morto da qualche anno per un tumore e lui forse era un po’ allucinato, ha creato un po’ di problemi a casa. Una volta ha distrutto l’appartamento, l’avevano ricoverato, ma ora si stava curando, andava dallo psicologo e sembrava che stesse migliorando, che si stesse riprendendo. Poi questa mattina verso ora di pranzo ha combinato quello che ha combinato, non ci sono parole”.