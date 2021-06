0 Facebook Incidente per Ilenia Lazzarin, va a prendere il figlio e si fa male: “Addio per sempre” Spettacolo 6 Giugno 2021 18:12 Di redazione 1'

Ilenia Lazzarin ha avuto un incidente mentre andava a prendere il suo bambino in motorino. L’amata attrice di Un posto al sole ha raccontato cosa l’è accaduto. Si tratta di una brutta sventura.

Cosa è accaduto a Ilenia Lazzarin

Proprio mentre parcheggiava il suo motorino, l’è finito il cavalletto sul piede con tutto il peso dello scooter. L’attrice su Instagram ha detto di aver sentito un dolore terribile e con la sua ironia ci ha un po’ scherzato su. “Mio figlio dorme e io sto con l’alluce rotto che pulsa (…). Mi sono mi sono parcheggiata il motorino sul dito”, ha spiegato nelle sue storie di Instagram. Poi ha continuato: “Addio per sempre, non si vede nulla ma sento i dolori della morte cerebrale dell’alluce”.

La Lazzarin, nel ribadire che l’alluce le pulsa terribilmente, ha rassicurato i suoi followers, spiegando di essersi recata in ospedale dove le hanno fatto una visita. Per fortuna non ha nulla di rotto, si è trattato dunque solo di un brutto spavento. I medici le hanno diagnosticato un grande edema che adesso dovrà attendere si assorbi.