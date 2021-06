0 Facebook Casagiove piange Laura Baldissara, madre morta a 48 anni: lascia due figli Cronaca 6 Giugno 2021 17:01 Di redazione 2'

Dolore a Casagiove e Caserta per la scomparsa di Laura Baldissara, moglie e madre di 48 anni. La donna è deceduta nella giornata di sabato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. La notizia della sua morte è iniziata a circolare sui social, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano.

Dolore per la morte di Laura Baldissara

Laura lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Nonostante la forza e la tenacia, non ha potuto contro una malattia che miete sempre più vittime. Lascia il marito Giuseppe e due figli.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Laura, in molti la ricordano come una donna amorevole, una madre attenta e una moglie presente. A salutarla è il marito con un commovente post: “Non ci si può preparare a superare ogni cosa e oggi che ti ho perduta per sempre mi piace immaginare che sei solo andata in un’altra stanza e che non mi è permesso vederti, ma io so che sei lì. La forza del tuo fisico non era paragonabile all’enorme forza del tuo spirito. La mia consolazione è saperti non più sofferente. Ti amerò per sempre … Ciao amore mio”.

I funerali di Laura Baldissara si terranno lunedì alle ore 12 presso la chiesa del Buon Pastore di Caserta.