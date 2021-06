0 Facebook Coronavirus in Italia, continua il calo dei contagi: 2436 nuovi casi nelle ultime 24 ore News 5 Giugno 2021 17:00 Di redazione 1'

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 2.436, contro i 2.557 di ieri ma soprattutto i 3.351 di sabato scorso. Con 238.632 tamponi, 18 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita’ scende leggermente dall’1,1% all’1%, valore piu’ basso dell’anno.

Bollettino Covid-19 in Italia

I decessi sono 57 (ieri 73), per un totale di 126.472 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 48 in meno (ieri -56) con 20 ingressi del giorno, e sono 788 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 295 unita’ (ieri -229), 5.193 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.