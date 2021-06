0 Facebook Gianni Sperti completamente rifatto, la foto stravolge i fan: arriva la risposta dell’opinionista Spettacolo 4 Giugno 2021 16:52 Di redazione 2'

Gianni Sperti appare completamente modificato negli ultimi scatti. “Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta”. E’ la didascalia a corredo dell’ultima foto pubblicata dall’opinionista di Uomini e Done. Al centro del dibattito della foto dell’ex ballerino, i presunti ritocchini.

Nelle foto in questione Sperti si immortala in strada e poi protagonista di un primo piano. Ed è proprio quest’ultimo ad attirare l’attenzione dei follower. C’è, infatti, chi lo accusa di aver fatto eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. Gianni risponde con delle Instagram Stories: “La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post – scrive – Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie”.

“Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino”, aggiunge poi. In passato, infatti, l’ex marito di Paola Barale ha ammesso di aver ceduto a qualche intervento, senza però specificarne la natura. “Qualcosa si, ho fatto, ma il minimo indispensabile…”, ha dichiarato.