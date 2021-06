0 Facebook Diletta Leotta in tv: “A Napoli ho ricevuto un coro davvero spiacevole e offensivo” Calcio Napoli 4 Giugno 2021 15:25 Di redazione 1'

L’episodio è vecchio e risale al settembre del 2019. L’inviata di Dazn era allo stadio San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. La Leotta mentre faceva un giro del campo, aveva ricevuto fischi e diversi cori, di cui uno l’ha invitata a denudarsi.

In quell’occasione, dopo tanti selfie, applausi e sorrisi, l’inviata sportiva ha fatto il pollice verso proprio verso una parte di tifosi. La Leotta ha ricordato la vicenda in tv come ospite di Lorella Bocci a ‘Venus Club’, trasmissione in onda su Mediaset.

“Mi trovavo a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, e c’è stato un coro da parte di pochissimi tifosi che hanno detto delle cose molto poco carine, che una donna non dovrebbe mai sentirsi dire. Ho reagito sempre con il sorriso, ma in maniera molto ferma e dura perché sono contro ogni tipo di violenza: che sia razziale, che sia sessismo, che sia contro una donna, che sia contro chiunque“.