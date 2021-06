0 Facebook Cicciano, uomo accoltellato in strada: 57enne in pericolo di vita Cronaca 4 Giugno 2021 08:44 Di redazione 2'

Dramma in strada a Cicciano, nel Napoletano, dove un uomo di 57 anni è stato accoltellato in strada ed è ora ricoverato in ospedale in pericolo di vita.

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri e secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Nola che indagano sull’accaduto, il 57enne, Pasquale Napolitano, incensurato, stava percorrendo a piedi via Borgo di Corpo di Cristo in direzione del centro cittadino quando è stato avvicinato da una persona, giunta sul posto a bordo di un’auto, che gli ha sferrato 5 fendenti al fianco destro, facendo poi fatto perdere le proprie tracce.

Il 57enne è riuscito a chiedere aiuto ed è stato soccorso da un uomo che si trovava in un bar nei pressi del luogo dell’aggressione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cicciano e personale del 118. L’uomo è ricoverato nell’ospedale di Nola, in prognosi riservata, e versa in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Nola che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda.