0 Facebook Tragedia a Bellona, esce dalla pizzeria e accusa un malore: Massimo muore a 35 anni Cronaca 3 Giugno 2021 11:19 Di redazione 1'

Dramma a Bellona, in provincia di Caserta. Un uomo di 35 anni ha avvertito un malore all’uscita della pizzeria ed è morto. Si chiamava Massimo Dell’Aversana e intorno alle 22 di mercoledì sera si era recato in un locale in via Primo Maggio.

Massimo Dell’Aversana muore dopo malore

Dopo aver fatto l’ordine è uscito dalla pizzeria, ha fatto qualche passo e si è accasciato al suolo. Le persone presenti sono subito intervenute e hanno allertato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il trentacinquenne probabilmente ha avuto un arresto cardiaco.

La notizia della morte di Massimo Dell’Aversana ha sconvolto l’intera comunità. Il trentacinquenne era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.