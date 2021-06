0 Facebook Spaventoso incidente a Barano di Ischia, 8 persone coinvolte: coniugi in prognosi riservata Cronaca 3 Giugno 2021 12:22 Di redazione 1'

Paura nella serata di mercoledì a Barano di Ischia. Un giovane di 32 anni ha provocato un terribile incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte otto persone in via Di Meglio. Coinvolti nello scontro tre auto e uno scooter.

Incidente a Barano di Ischia

I carabinieri della Stazione di Barano di Ischia hanno denunciato per lesioni personali stradali gravissime il trentaduenne di Ischia, risultato positivo all’alcol test. Sei delle persone ferite sono state giudicate guaribili con prognosi comprese tra i 7 e i 10 giorni mentre i coniugi a bordo dello scooter hanno avuto la peggio. Marito e moglie sono infatti tuttora in prognosi riservata.

I Carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato il sopralluogo, sequestrato i mezzi coinvolti e acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. Sembrerebbe che a provocare l’incidente sia stato un sorpasso azzardato.