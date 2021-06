0 Facebook Scandalo nel Napoletano, organizza incontro al buio, trova la cognata: la moglie scopre tutto e divorzia News 3 Giugno 2021 08:44 Di redazione 2'

E’ corsa al lotto a Lucrino, in provincia di Napoli, dove è avvenuto un fatto davvero bizzarro. Un uomo ha organizzato un appuntamento al buio, ma ha avuto una triste sorpresa. All’incontro infatti si è ritrovato insieme in una stanza d’albergo a luci rosse con la cognata.

Quello che doveva essere un momento di relax e di svago si è trasformato in un incubo. Come racconta Edizionecaserta, il protagonista dell’episodio è un uomo sposato che, tramite un sito di incontri, ha organizzato un appuntamento “al buio” con un’altra donna. Dopo alcune conversazioni bollenti avvenute in chat, i due decidono di vedersi senza conoscere l’identità dell’altro. Quando però si ritrovano nel luogo dell’incontro, in un albergo a ore, l’amara sorpresa: sono cognati.

Sempre secondo il racconto pare che a quel punto l’uomo abbia cercato di far tacere la cognata. Quest’ultima però ha prontamente avvisato le sorella che ha provveduto subito ad agire. Quando il 45enne è rientrato a casa ha trovato le valigie fuori la porta. Inutili i tentativi di chiarimento. La moglie gli ha negato ogni comunicazione. Pare che la moglie abbia avviato le pratiche per la separazione. La notizia si è immediatamente diffusa in paese e questi sono stati i numeri giocati: 7, le corna, 72, la meraviglia e 65, il pianto.