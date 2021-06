0 Facebook Dramma in famiglia, uccide la nuora davanti alla nipote e poi si spara Cronaca 3 Giugno 2021 14:12 Di redazione 2'

Dramma a Spresiano, in provincia di Treviso, dove un uomo e una donna, suocero e nuora, sono stati trovati senza vita in casa. Il cadavere della donna, la 50enne Bruna Mariotto, è stato trovato in giardino. Il suocero, l’80enne Lino Baseotto, è stato invece trovato in un capanno degli attrezzi e accanto a sé aveva un fucile da caccia.

Secondo le indagini si tratta di omicidio-suicidio. Alcuni vicini hanno testimoniato che tra i due i rapporti erano tesi da tempo, spesso infatti li sentivano litigare. E proprio ieri pomeriggio un vicino e un passato, dopo aver sentito le urla della donna e poi gli spari, hanno dato l’allarme al 112.

Stando alla ricostruzione della tragedia, l’anziano, dopo aver sfogato la sua rabbia nei confronti della nuora, ha raggiunto il magazzino degli attrezzi e si è tolto la vita, con una fucilata alla testa.

Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi della nipote. Un testimone: “Tutto sotto gli occhi della ragazzina che urlava cercando di rianimare la mamma, l’ho portata via. Poi, la seconda detonazione”.