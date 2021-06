0 Facebook Denise Pipitone, parla il testimone: “Nessuno parla perché hanno paura della famiglia Corona” Cronaca 3 Giugno 2021 17:32 Di redazione 2'

Nel corso delle intercettazioni pubblicate dal programma ‘Chi l’ha visto?’ si parla anche di Mazara del Vallo ‘Chi l’ha visto?’ ha intervistato in esclusiva un uomo, che ha chiesto di rimanere anonimo e non riconoscibile, che spiega bene perché a Mazara del Vallo in tanti abbiano paura.

“La famiglia Corona qui è molto conosciuta e tanti sono spaventati, è anche per questo che nessuno parla”, spiega l’uomo, che afferma di aver avuto a che fare, per alcune attività illecite, con Claudio Corona, fratello di Anna e zio di Jessica Pulizzi, l’unica imputata, poi assolta, per la scomparsa di Denise Pipitone.

“In tanti hanno paura di Claudio Corona, è un uomo impegnato in tante attività illecite, a cominciare dallo spaccio di ogni genere di droga. Inoltre, ha sempre goduto dell’appoggio di conoscenze importanze nell’ambiente della criminalità organizzata, ma anche della polizia”- spiega l’uomo – “Lo accompagnavo spesso in commissariato, aveva anche un casolare in cui aveva allestito un vero e proprio arsenale. C’erano armi di ogni tipo, compresi i taser e addirittura alcune pistole che sono in dotazione alla polizia. Non so come era riuscito a procurarsele”.

‘Chi l’ha visto?’ parla anche delle frequentazioni di Claudio Corona: ci sarebbero diversi uomini, arrestati e condannati per mafia, poi deceduti negli anni scorsi. L’uomo, tra l’altro, nel 2013 aveva patteggiato una condanna a tre anni per spaccio di stupefacenti. L’uomo che ha lavorato con lui per tanto tempo rivela: “Era sempre ossessionato dalle cimici e aveva sempre con sé un dispositivo per rilevarne la presenza in diversi ambienti”. Si parla poi di Giulio Corona, un altro fratello, morto nel 1995: “Faceva il buttafuori nei locali e aveva preso di mira un ragazzino adolescente, ancora minorenne. Non lo faceva mai entrare, a volte lo aggrediva ma in un’occasione andò oltre. Il ragazzo era tornato a casa con lividi, ferite e costole fratturate. Il padre andò nel locale, col suo fucile da caccia regolarmente detenuto, e lo uccise con due colpi”.

L’unica cosa che Claudio Corona afferma è: “Nessuno deve avere paura di me”.