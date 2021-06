0 Facebook Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta rivela: “Ci sono 7 persone che sanno tutto” Cronaca 3 Giugno 2021 08:05 Di redazione 1'

A ‘La vita in Diretta’ si è tornati a parlare del caso Denise Pipitone. Nella puntata andata in onda ieri, è stato ospite Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, che ha commentato le ultime novità, rivelando: “Pensiamo che ci siano 7 persone che sanno tutto”.

Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta rivela: “Ci sono 7 persone che sanno tutto”

“Noi siamo convinti che ci sia un numero di persone che è a conoscenza di questo fatto e non parla. È inconcepibile, il reato di favoreggiamento è prescritto dal 2004. Pensiamo che siano sette le persone che sono a conoscenza, ci siamo resi conto che le persone sono aumentate. Perché stare zitti, se possono aiutare senza avere conseguenze”, ha aggiunto l’avvocato.

Quando Alberto Mantano ha chiesto a Frazzitta come si è arrivati a sapere che sono aumentate le persone a conoscenza dei fatti, lui non ha voluto dire di più: “Questo non lo racconto”.