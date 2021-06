0 Facebook Dramma nel Napoletano, gioca la partita per ricordare il fratello scomparso: Giuseppe muore in campo Cronaca 2 Giugno 2021 11:58 Di redazione 1'

Un infausto destino, una tragedia che ha devastato una famiglia e una comunità. Nel 2018 Rocco Perrino fu colto giovanissimo da un malore improvviso mentre era in bicicletta. Non ebbe scampo e perse la vita.

A Poggiomarino, il fratello Giuseppe stava giocando una partita di calcio commemorativa proprio in memoria e ricordo di Rocco. Ma un infarto fulminante ne ha stroncato l’esistenza. Giuseppe si è accasciato all’improvviso al suolo.

Nonostante sia scattato l’allarme e siano stati chiamati i soccorsi, per il giovane non c’è stato niente da fare. Giuseppe Perrino è deceduto. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno confermato la morte per cause naturali.

Giuseppe ha perso la vita davanti a tutti i presenti in campo. Amici e compagni di squadra (il giovane ha avuto un passato da calciatore dilettante), sono rimasti sgomenti dall’accaduto. Tanti i messaggi d’affetto per lui e la famiglia Perrino.