Compleanno al Covid Hospital, compie 18 anni e gli infermieri organizzano una festa in camera

Il gesto commovente da parte degli infermieri del Covid Hospital di Boscotrecase per un paziente nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo è stato costretto a compiere i 18 anni ma è costretto in ospedale perché positivo al Covid. Gli infermieri hanno deciso di rendere ugualmente speciale il giorno del suo compleanno, organizzando una festa nella camera d’ospedale.

Gli infermieri bardati da capo a piedi ma con gli occhi sorridenti, sono entrati nella camera del ragazzo con palloncini, torta e candeline e hanno regalato un momento di gioia al loro paziente neomaggiorenne.

La notizia è stata riportata sulla pagina ufficiale del Covid Hospital di Boscotrecase, che hanno voluto raccontare la vicenda e riportare le parole dei genitori del ragazzo: “Ci giungono, in questo momento, le parole di ringraziamento dei genitori di A.V. in merito a quanto gli operatori sanitari dell’UOC. di Semintensiva 2 hanno organizzato per festeggiare il 18 compleanno del proprio figliuolo ricoverato presso il Covid Hospital di Boscotrecase.

Grazie di come avete reso speciale almeno per pochi minuti il giorno del 18esimo compleanno di mio figlio voglio ringraziare a tutti voi angeli mascherati per quello che fate tutti i giorni per mio figlio che me lo coccolate come un figlio propio e per tanti altri ammalati e vorrei anche aggiungere che dietro ad ogni maschera si nascondono persone umane e con un grandissimo cuore grazie ancora da una mamma che vi sarà sempre riconoscente per quello che fate”

Una grande dimostrazione di umanità in un momento in cui il distanziamento, l’isolamento e le mascherine sembrano aver sottratto all’uomo tutta la socialità.

