"Mamma, ho mal di di testa", Francesco si sente male e muore a 10 anni
28 Maggio 2021

Francesco Pellegrino, 10 anni, è morto all’ospedale Regina Margherita di Torino mercoledì scorso dopo aver accusato un forte mal di testa. Era ricoverato da qualche giorno, ma al momento sono ancora ignote le cause del decesso.

La Procura di Torino ha disposto l’esame autoptico sulla salma di Francesco per ricostruire i motivi della morte. Il bambino ha lottato per tornare a casa da papà e mamma, ma nonostante le cure dei medici e i tentativi di diagnosticare il problema che l’ha ucciso prematuramente, non c’è stato nulla da fare. Ora sarà l’autopsia a determinare le cause che ne hanno provocato la morte.

Francesco aveva cominciato ad avvertire i primi forti mal di testa il 9 maggio, poi era successo di nuovo il 16 maggio. Il bambino, originario di Leinì (vicino Settimo Torinese), era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita dove è morto ieri. La Procura ha impedito l’espianto degli organi che la famiglia aveva autorizzato per consentire l’esecuzione dell’esame autoptico. La comunità di Leini si è stretta attorno alla famiglia. Le esequie si terranno lunedì 31, alle 15.