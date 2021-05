0 Facebook Incidente a Roma: macchina finisce contro un locale, mamma e neonato coinvolti nello schianto Cronaca 28 Maggio 2021 11:43 Di Fabiana Coppola 1'

Un tragico incidente è avvenuto lo scorso giovedì nel tardo pomeriggio. Una macchina è finita contro un locale dopo lo scontro con un’altra vettura, travolgendo i tavolini di un ristorante.

Incidente Roma: auto contro tavolini del ristorante

Lo schianto è avvenuto in via Galeazzo Alessi a Roma, a Torpignattara. L’incidente è avvenuto molto velocemente, ma per fortuna al momento dell’accaduto non c’era nessun cliente seduto. A bordo della Peugeot viaggiavano tre persone, il conducente e due passeggeri.

Tre i feriti, tra cui una donna col figlio neonato che sono stati portati in ospedale da un’ambulanza. Meno grave l’altro ferito. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i vigili urbani che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.