0 Facebook Schianto frontale tra auto a Giugliano, conducente è grave in ospedale Cronaca 26 Maggio 2021 18:08 Di redazione 1'

Probabilmente una delle due automobile avrebbe svoltato all’interno di una carreggiata dove proprio in quel momento era sopraggiunta un’altra vettura. L’impatto frontale è stato inevitabile: un incidente che ha coinvolto tre auto.

Uno dei conducenti ha avuto la peggio. Siamo a Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. In via Arco Sant’Antonio si è verificato questo terribile incidente. La vittima, dopo i primi soccorsi, è stata ricoverata in ospedale.

Come riportato da Teleclub, l’uomo sarebbe in gravi condizioni.