Tragedia a Sant’Antimo nel pomeriggio di martedì. Un uomo è deceduto dopo essere stato colpito da un malore in un centro medico. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Secondo alcune testimonianze, l’uomo si sarebbe mosso dalla sua abitazione per sottoporsi a una visita in un centro medico. Mentre era in fila sarebbe stato colpito da un malore, immediato il primo soccorso, ma purtroppo non c’era più nulla fa fare.

L’uomo è deceduto davanti ai dipendenti e alle persone che si trovavano nella sala d’attesa con lui. Dolore a Sant’Antimo per questa tragedia.