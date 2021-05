0 Facebook Bollettino Covid in Campania, 401nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 24 Maggio 2021 16:51 Di redazione 1'

Sono 401 i positivi del giorno in Campania, di cui 109 sintomatici, su 5.940 tamponi molecolari processati. Lo riferisce l’unità di crisi regionale. I deceduti sono 28 (22 nelle ultime 48 ore) e i guariti 1.141.

Dall’inizio dell’emergenza sono morte per Covid in Campania,7.102 persone, mentre sono 337.994 i guariti. I ricoverati positivi al Covid in Campania,scendono sotto quota mille: sono 83 in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili e 916 in degenza su 3.160 posti letto disponibili.

