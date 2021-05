0 Facebook Barbara D’Urso dice addio a Domenica Live: “Nella prossima stagione cose nuove” Spettacolo 24 Maggio 2021 08:38 Di redazione 1'

Domenica 23 maggio, Canale5 ha trasmesso l’ultima puntata di Domenica Live. Barbara D’Urso ha salutato il suo pubblico. Nelle scorse settimane, Dagospia ha parlato di una chiusura definitiva del programma. La conduttrice, in effetti, ha fatto riferimento a nuove esperienze lavorative. Ecco cosa ha dichiarato Barbara D’Urso alla chiusura dell’ultima puntata di Domenica Live.

Nei minuti finali della puntata di la conduttrice ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima stagione “con delle cose nuove”. Dalle sue parole, tuttavia, non è apparso chiaro se i nuovi programmi che la vedranno protagonista affiancheranno Domenica Live o se la trasmissione si fermerà:

“Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me per voi, per stare insieme. Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose che ci vedranno insieme. E poi ovviamente domani con Pomeriggio Cinque. Perché il mio cuore è vostro per sempre, tutti i giorni della settimana. Col cuore”.