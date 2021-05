0 Facebook Strage funivia Stresa-Mottarone: è morto uno dei due bimbi feriti, l’altro è in condizioni critiche Cronaca 23 Maggio 2021 20:22 Di Fabiana Coppola 2'

È morto uno dei due bimbi che erano sopravvissuti all’incidente della funivia del Mottarone di questa mattina. Due bambini di 5 e 9 anni erano stati portati in ospedale entrambi in condizioni critiche. Si trattava degli unici due superstiti tra le 15 persone che erano a bordo della cabina, portati entrambi all’ospedale Regina Margherita di Torino: “La situazione è critica, entrambi i bambini sono in pericolo di vita”, aveva spiegato ai giornalisti presenti Fabrizio Gennari, direttore del reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale. Poco dopo il bimbo più grande non ce l’ha fatta. Nessun parente ha contattato al momento la struttura, e vista la giovanissima età dei piccoli, la paura è che i genitori siano tra le vittime dell’incidente.

“Stiamo operando il più piccolo, che era cosciente”, aveva spiegato il medico poco fa. “Il più grande è stato intubato e ha avuto una crisi cardiaca, la prognosi resta per entrambi riservata”. Poco dopo il bimbo più grande è morto. Del più piccolo, unico sopravvissuto alla tragedia e comunque in pericolo di vita, si sa solo che parla italiano, perché era cosciente quando è stato trasportato in ospedale. Per i medici le prossime 12-15 ore saranno fondamentali per stabilizzarlo. Tra le 14 vittime della tragedia ci sono anche altri bambini, ha rivelato in lacrime la sindaca di Stresa, Marcella Severino, al passaggio dei primi carri funebri. “Ci sono alcuni stranieri tra le vittime – hanno aggiunto i carabinieri – ma le operazioni di identificazione sono ancora in corso”.