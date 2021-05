0 Facebook Napoli Verona 1-1: gli azzurri dicono addio alla Champions Area Nord 23 Maggio 2021 22:46 Di Fabiana Coppola 1'

Con il pari immediato del Verona con Faraoni al minuto 70 il Napoli perde la possibilità di accedere in Champions.

Lancio lunghissimo per Faraoni, che sorprende Hysaj alle spalle e arriva a tu per tu con Meret: destro potente, il portiere tocca, ma la sfera finisce comunque in fondo al sacco!

Accedono Milan e Juventus.