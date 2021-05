0 Facebook Napoli, è record vaccini nella notte: tante adesioni tra i giovani Cronaca 23 Maggio 2021 10:10 Di Fabiana Coppola 2'

Un solo turno, dalla 20 di ieri sera alle 7 di questa mattina; 250 operatori per l’open day, il no stop vaccinale a Napoli per i cittadini tra i 30 e i 39 anni che si sono prenotati alla Mostra d’Oltremare (con 27 box per le somministrazioni) e nell’hangar Atitech di Capodichino (con 32 box).

A Capodichino sono state preparate 4.560 dosi di vaccino Astrazeneca, di cui circa 800, fino a ieri sera, non opzionate: 3.787 su 4.560. È stata lasciata aperta la piattaforma online per consentire sino all’ultimo la prenotazione su opendayvaccini.soresa.it. Quasi subito esaurite invece le prenotazioni alla Mostra d’Oltremare, dove è stato somministrato il vaccino Janssen (Johnson & Johnson) fino ad un massimo di 3.840 cittadini prenotati.

L’indicazione che ne viene fuori è che il vaccino monodose ha finito per esercitare una capacità attrattiva maggiore sulla popolazione giovane, considerando che la seconda dose di AstraZeneca, come data, ricadrebbe in pieno agosto. Tuttavia, complessivamente, la Campania ieri ha superato i due milioni di prime somministrazioni. «La no stop notturna — ha dichiarato il direttore generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva — rappresenta una vera prova generale perché riteniamo una grande opportunità per tutti la possibilità di poter vaccinare anche di notte, in modo da poter recuperare, sempre se le forniture dei vaccini saranno sufficienti, il tempo perduto».