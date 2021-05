0 Facebook Napoli. Giada, a 12 anni si taglia i capelli e li dona alle bimbe malate di tumore Cronaca 22 Maggio 2021 09:24 Di Fabiana Coppola 2'

Un gesto solidale arriva da Napoli. Giada, una ragazzina di 12 anni, ha deciso di tagliarsi i capelli e donarli alle sue coetanee dell’Ospedale Santobono. Le piccole hanno perso la loro chioma a causa della chemioterapia.

Il progetto, che prende il nome di ‘Un intreccio per la vita‘, consiste nel raccogliere una treccia di capelli di almeno 28 cm con cui creare una parrucca per le pazienti oncologiche. Come reso noto in una storia dall’Ospedale partenopeo, in settimana sono state consegnate delle trecce alla direttrice della fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, la dottoressa Flavia Matrisciano. Una di queste veniva dalla piccola Giada che ha deciso di regalare un sorriso e un po’ di gioia a una sua coetanea.

Come raccontato dal Rotary Acerra Casalnuovo:

“Le 5 trecce sono state donate da Teresa De Dominicis, Presidente del RC Acerra-Casalnuovo A.Montano, le amiche Alessandra Amalfitano, Roberta Mocerino, Marina Cassese e la piccola Giada, una bambina di 12 anni che ha fatto un grande gesto di solidarietà con il desiderio di aiutare una sua coetanea a ritrovare la forza di sorridere e sperare. Un’altra treccia donata dall’amica Antonella Esposito è stata spedita circa un mese fa. Oltre a donare i capelli è possibile partecipare ad una raccolta fondi destinata al reparto di oncologia pediatrica del Santobono-Pausilipon“.

Una frase di Maria Teresa sintetizza questa iniziativa:

“Non perdere mai il sorriso…e la speranza.” Con il sorriso e la speranza si possono infatti superare alcuni ostacoli che la vita ci mette avanti. Ed è la presidente del Rotary Club Acerra-Casalnuovo “Aniello Montano”, Teresa De Dominicis, a donare in prima persona i suoi capelli.