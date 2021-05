0 Facebook La variante indiana di Covid arriva a Napoli, più pericolosa di quella inglese Cronaca 22 Maggio 2021 10:04 Di Fabiana Coppola 1'

La variante indiana del Covid è pericolosa, ancor più contagiosa rispetto a quella inglese, seppur coperta dai vaccini attualmente in uso in Europa. Per questo motivo ogni caso viene seguito con estrema attenzione. Secondo quanto riporta Fanpage c’è un caso nell’area di competenza dell’Asl Napoli 3 Sud: riguarda una 53enne di Torre Annunziata, popoloso comune del Vesuviano, il cui tampone ha fatto emergere l’infezione da variante B.1.671.

La donna è ora in isolamento e adesso toccherà all’Asl, tracciare i contatti diretti e sottoporli a test molecolare per capire se siano stati o meno infettati e, nel caso, da quale tipo di virus. Non si sa se la donna sia stata o meno all’estero o a contatto con persone venute da luoghi a rischio.

In merito a tale variante Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania ha fatto intendere di un piano di potenziamento dei controlli e dei tamponi all’aeroporto di Napoli Capodichino, l’unico realmente attivo in Campania, anche se al momento sui voli vigono ancora pesanti restrizioni decise a livello nazionale.