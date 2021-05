0 Facebook Tragedia a Striano, 45enne trovato senza vita in strada Cronaca 21 Maggio 2021 17:23 Di redazione 1'

Tragedia a Striano, trovato in strada il cadavere di un uomo di 45 anni. Il macabro ritrovamento è avvenuto intorno alle 21 di ieri sera, in via Poggiomarino. Alcuni passanti hanno scorto il copro dell’uomo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Purtroppo quando i medici del 118 sono giunti sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagni di torre Annunziata per i rilievi del caso.

Ancora da accertare se si sia trattato di un gesto estremo o di un incidente, al momento sulla vicenda c’è massimo riserbo.