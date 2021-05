0 Facebook Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dramma dopo un mese: “Siamo davvero neri per questo” Spettacolo 21 Maggio 2021 14:41 Di redazione 2'

Risveglio amaro per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia diUomini e Donne ha deciso di trasferirsi a Milano da mesi per motivi professionali. Dopo la scelta di stabilirsi in pianta stabile nel capoluogo lombardo, si è attivata per trovare casa. Dopo un po’ tutto sembrava andare bene, ma nelle scorse ore i due hanno avuto una doccia fredda.

Rosa, attraverso una serie di Stories Instagram, ha spiegato che di fronte all’appartamento in cui abita, in pieno centro a Milano, c’è un cantiere grosso che è rimasto fermo negli ultimi sette anni. A bloccare i lavori del materiale “intoccabile” ritrovato mentre venivano effettuati gli scavi. I lavori hanno reso invivibile il soggiorno di chi come la Perrotta e Pietro dimorano nei paraggi. Lavori dalla durata di tre anni che hanno spinto la coppia a cercare un’altra casa.

“Un mese dopo il nostro ingresso, i lavoro di questa struttura sono ripresi a pieno regime. Ci vorranno 3 anni. Trivellano, trapanano da mattina a sera. E c’è polvere, sporcizia e puzza”, ha dichiarato Rosa, con tono alquanto stizzito. Quindi la chiosa finale: “Per questo dobbiamo cambiare casa e siamo incaz..ti neri”.

La coppia ha ritrovato serenità ed equilibrio dopo aver trascorso un periodo molto difficile. Di recente si è persino sussurrato di una nuova gravidanza dell’ex tronista. La voce è stata seccamente smentita dalla diretta interessata.