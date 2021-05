0 Facebook Pozzuoli, anziano scomparso: l’appello del Sindaco Figliolia Cronaca 21 Maggio 2021 10:41 Di redazione 1'

Allarme a Pozzuoli, comune flegreo in provincia di Napoli. Il signor Antimo Capuano è scomparso. Sono circa 24 ore che non si hanno più notizie. L’anziano indossava un pantalone grigio ed un pullover a strisce azzurre e grigie.

Anche il Sindaco Vincenzo Figliolia ha pubblicato un appello su Facebook dando alcune informazioni e pregando i cittadini di aiutare le autorità.

Il post del Sindaco Figliolia –

Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: da ieri mattina non si hanno più notizie del signor Antimo Capuano che vedete qui in foto. Indossava un pantalone grigio ed un pullover a strisce azzurre e grigie. È stato avvistato l’ultima volta ieri mattina, 20 maggio, intorno alle 11:30 in zona piazza Capomazza- via Pergolesi.

Invito tutti a contattare le forze dell’ordine o anche direttamente me per eventuali segnalazioni.