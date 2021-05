0 Facebook Meteo Napoli, in arrivo l’anticiclone: è caldo bollente con punte di 35 gradi Meteo 20 Maggio 2021 15:48 Di redazione 2'

Ancora tempo instabile per qualche giorno sull’Italia, ma mentre al Nord sono attesi ulteriori piovaschi sparsi qua è là le regioni meridionali saranno invece investite da un lembo dell’anticiclone africano che farà schizzare verso l’alto le temperature.

Un assaggio di estate che investirà dapprima la Sicilia per poi arrivare entro lunedì anche su Campania e Napoli, con punte di 33/34 gradi. Sono previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.com. Il Sud Italia sarà protetto da un lembo dell’anticiclone africano, con maggiore stabilità atmosferica e soprattutto caldo in netta intensificazione – scrivono gli esperti -. Le temperature saranno infatti in deciso aumento e si porteranno su valori sopra la media, compreso quella di piena estate. Entro domenica si potranno superare punte di 30°C dapprima sulla Sicilia, ma lunedì anche sul resto del Sud con picchi di oltre 33-35°C sulle zone interne di Sicilia, sul Cosentino, ma anche su Lucania e Puglia.

Il fenomeno non risparmierà la Campania, dove tra domenica e lunedì potrebbero registrarsi analoghe temperature. Seguirà uno smorzamento della canicola da martedì, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione che sarà più attiva al Centronord.