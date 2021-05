0 Facebook Tina Rispoli esaudisce il sogno di suoi figlio piccolo: “Per me è un ordine” Spettacolo 19 Maggio 2021 16:57 Di redazione 2'

Tina Rispoli ha fatto una sorpresa a suo figlio più piccolo Nico. Lady Colombo spesso condivide sul suo profilo Instagram i momenti che trascorre con i suoi tre figli. Il piccolino di casa ha seguito anche lei e Tony Colombo a Dubai e trascorre molto tempo con loro.

La sorpresa di Tina Rispoli al figlio

Lady Colombo ha voluto fare una sorpresa speciale e a Nico e da influencer l’ha condivisa sul suo profilo. Il ragazzo è un grande fan di Sfera Ebbasta e, a giudicare dalle parole di Tina Rispoli, pare proprio che abbia chiesto alla madre di conoscere il rapper.

Dalle foto si vedono il figlio di Tina e Sfera Ebbasta su due moto da cross e poi in un’altra immagine sono assieme. La Rispoli ha pubblicato gli scatti e ha scritto: “Ogni tuo sogno per me è un’ordine.. come ogni mamma per i suoi figli..”. Il post di lady Colombo ha ricevuto molti like e commenti, in tanti si sono riconosciuti nelle sue parole. Non è mancato chi ha criticato il messaggio, sottolineando che ci sarebbe chi è più fortunato di altri.

Il post di Tina Rispoli